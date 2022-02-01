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Почему актриса Вупи Голдберг извинялась за свои слова про Холокост

Почему актриса Вупи Голдберг извинялась за свои слова про Холокост

Скандал произошел в студии ток-шоу на телеканале ABC. Актриса Вупи Голдберг попала под шквал критики после своего заявления о том, что Холокост не имел отношения к расистской идеологии нацистов, поскольку «речь идет о двух группах белых людей».

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