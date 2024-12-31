В Грузии предположили планы Запада после инаугурации нового президента

Политик Пипия: Запад сохранит поддержку оппозиции после инаугурации Кавелашвили Запад не прекратит информационно, финансово и политически поддерживать оппозицию Грузии после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, такое мнение высказал генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.
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