В Грузии предположили планы Запада после инаугурации нового президента

Политик Пипия: Запад сохранит поддержку оппозиции после инаугурации Кавелашвили Запад не прекратит информационно, финансово и политически поддерживать оппозицию Грузии после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, такое мнение высказал генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.