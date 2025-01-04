Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж автомобилей

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ЦСН БДД МВД России и БСТМ МВД России задержали подозреваемых в серии краж иномарок на территории Московского региона.
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