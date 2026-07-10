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Прием заявок на фестиваль «Маги в парках» продлится в Подмосковье до 25 июля

Прием заявок на фестиваль «Маги в парках» продлится в Подмосковье до 25 июля

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что желающие принять участие во II Фестивале иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых могут подать заявки до 25 июля.

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