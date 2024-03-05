Новая библиотека в Пекине имитирует лес

В Пекине выстроена новая библиотека. Она занимает 75 000 кв. м. в престижном районе Тунчжоу. Библиотека получилась просторной и светлой, а главным ее отличием от аналогичных зданий стало то, что при проектировании архитекторы применили решения, ….