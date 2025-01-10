Американка Sasha from Russia восхитилась красотой Русского Православного Рождества (ВИДЕО)

Американка делится своими впечатлениями о том, как празднуется Рождество в России. Девушка показала иностранцам традиции, обычаи и волшебные моменты, которые делают этот праздник особенным в нашей стране по мнению Саши.
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