В «Укрэнерго» назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года

Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на врио главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексея Брехта.