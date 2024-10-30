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В «Укрэнерго» назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года

В «Укрэнерго» назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года

Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на врио главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексея Брехта.

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