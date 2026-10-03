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ТАСС

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Медведев заявил, что Запад до сих пор относится к другим странам как колониям

Медведев заявил, что Запад до сих пор относится к другим странам как колониям

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Запад по-прежнему выстраивает свое отношение к другим странам на основе колониальных представлений, на смену этому мир должен прийти к многополярной и "многоцветной" картине.

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