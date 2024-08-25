КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

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Комментарии
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А
Александр24
Отменив мораторий, мы ж признаемся, что зря облизывали жопу Евросоюзу, надеясь на их благосклонность. А признать это нашим правителям теперь стыдно, так что зря мы тут сотрясаем воздух - ничего не изменится.
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39 мин.
ninikooo Митусова
А мы не хотим кормить этих негодяев и какое нам дело до того кто кому и когда что- то обещал?!
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36 мин.
Андрей Васильченко
Против смертной казни те, у кого рыльце в пушку. Те, кто натворил  грехов и скрывается за неприкосновенностью. Гос.измена может быть применена ко многим либералам ельцинского периода, когда готовы были мать родную продать.
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8 мин.

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