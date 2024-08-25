КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

А Александр24 Отменив мораторий, мы ж признаемся, что зря облизывали жопу Евросоюзу, надеясь на их благосклонность. А признать это нашим правителям теперь стыдно, так что зря мы тут сотрясаем воздух - ничего не изменится.

ninikooo Митусова А мы не хотим кормить этих негодяев и какое нам дело до того кто кому и когда что- то обещал?!