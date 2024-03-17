Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав в истерике: всё идёт не так

Бывший шеф британской разведки предупреждает: мы сейчас в состоянии войны Экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав: Великобритания ведет серую войну с Россией Бывший руководитель британской секретной разведывательной службы МИ-6 Ричард Дирлав (Richard Dearlove) никогда не стеснялся в выражениях.