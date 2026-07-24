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Аргументы и Факты

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Сафонов объяснил, почему ИИ не спасет рынок труда от дефицита рабочих

Сафонов объяснил, почему ИИ не спасет рынок труда от дефицита рабочих

Влияние искусственного интеллекта и автоматизации на сектор «синих воротничков» переоценивают, а дефицит квалифицированных рабочих профессий останется нерешенной проблемой, заявил «Новым Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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