Сафонов объяснил, почему ИИ не спасет рынок труда от дефицита рабочих

Влияние искусственного интеллекта и автоматизации на сектор «синих воротничков» переоценивают, а дефицит квалифицированных рабочих профессий останется нерешенной проблемой, заявил «Новым Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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