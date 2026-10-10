Турчин: многодетная семья — ориентир успешной жизни белорусов

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направил приветствие участникам VII республиканского конкурса «Семья года», назвав многодетные семьи основой демографической безопасности страны.
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