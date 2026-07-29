В июле в Вашингтоне, в условиях жары до 40°C, жители активно скупают русский квас. Полки магазинов полупусты: пластиковые бутылки "Желтая бочка" и другие напитки из России пользуются высоким спросом благодаря рекомендациям властей пить больше жидкости.
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