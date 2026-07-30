Русский компас Фото: из открытых источников. В соцсетях - сотни анкет от женщин, которые сознательно соглашаются на роль второй и третьей супруги.
"Готова второй женой": кто и зачем ищет запрещённый в России полигамный брак
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Александр Батт
Юродствуете.
... объедки с помойки-для подобных Вам ...
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1 м.
Александр Батт
Владимир Витковский
... объедки с помойки-для подобных Вам ...
Здравомыслие должно понимать пагубность наличия в обществе большего количества одиноких женщин.
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1 м.
Александр Батт
Владимир Витковский
... объедки с помойки-для подобных Вам ...
Женщины объедками не бывают. Нужно позаботиться о несчастных одиноких женщинах.
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1 м.
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