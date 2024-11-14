НАСА предупредило «Роскосмос» об опасности «катастрофического отказа»

Между НАСА и госкорпорацией «Роскосмос» сохраняются разногласия о причинах и серьезности утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
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