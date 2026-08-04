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Макс Келлерман: «В прошлом плей-офф 41-летний Леброн Джеймс был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру»

Телеведущий и комментатор Макс Келлерман оценил выступление Леброна Джеймса в минувшем сезоне. «В прошлом сезоне, в плей-офф Леброн Джеймс, будучи 41-летним, был лучше, чем Карл Мэлоун когда-либо за всю свою карьеру в НБА », – заявил Келлерман.

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