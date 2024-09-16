Авария произошла в минувшую субботу, 14 сентября, на перекрёстке улиц Советская и ЛомоносоваМолодой человек 2000 года рождения ехал на «ВАЗе 2107» по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и врезался в «ВАЗ 21124», которым управлял мужчина 1994 года рождения.