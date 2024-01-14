Совбез Армении и Госдеп США обсудили отношения между Ереваном и Баку

Представители Совбеза Армении и Госдепа США обсудили отношения Еревана и Баку Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и представитель Госдепа США по вопросам Европы и Азии Джеймс О’Брайен обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.
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