Совбез Армении и Госдеп США обсудили отношения между Ереваном и Баку

Представители Совбеза Армении и Госдепа США обсудили отношения Еревана и Баку Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и представитель Госдепа США по вопросам Европы и Азии Джеймс О’Брайен обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.