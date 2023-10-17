На Смоленщине стало меньше безработных

Численность нетрудоустроенных уменьшилась более чем на 20% В министерстве занятости населения и трудовой миграции по Смоленской области поделились данными о численности безработных в регионе - их стало меньше.
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