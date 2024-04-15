Данила Козловский с иронией отреагировал на удаление себя из титров «Летучего корабля»

Сцену с артистом в фильме оставили.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»--> Актёр Данила Козловский с иронией прокомментировал тот факт, что его фамилию убрали из титров фильма «Летучий корабль», в котором он исполнил роли нескольких Бабок Ёжек.