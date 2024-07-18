«Они же дети!»: Семейной паре, защищавшей свой дом и собаку от банды пьяных подростков грозит уголовное наказание! Справедливо?

А сейчас в России есть колонии для малолетних преступников? Если упразднили, то самое время возрождать. Таким деткам там самое место.

Леопольд Счастливый

современные сопляки в своем подавляющем большинстве -гаденыши! это результат какого воспитания? родителей? школы? так вот это результат отсутствия воспитания и родителей и школы! только что смотрел ролик где пьяные ублюдки -сопляки ногами по голове и лицу избивали девушку таксиста. это кто? это люди? нет! это уже звери! девушку ногами по лицу!!!интересно будет узнать чем это зверство закончилось. арестовали этих подонков или нет?