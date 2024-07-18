Обычный бытовой конфликт очень быстро может перерасти в настоящее местечковое побоище с разбитыми физиономиями и уголовными делами, ну а закон может преподнести весьма неприятные сюрпризы, очень далёкие от человеческой справедливости.
«Они же дети!»: Семейной паре, защищавшей свой дом и собаку от банды пьяных подростков грозит уголовное наказание! Справедливо?
Комментарии
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Наталия
А сейчас в России есть колонии для малолетних преступников? Если упразднили, то самое время возрождать. Таким деткам там самое место.
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3 час.
Леопольд Счастливый
современные сопляки в своем подавляющем большинстве -гаденыши! это результат какого воспитания? родителей? школы? так вот это результат отсутствия воспитания и родителей и школы! только что смотрел ролик где пьяные ублюдки -сопляки ногами по голове и лицу избивали девушку таксиста. это кто? это люди? нет! это уже звери! девушку ногами по лицу!!!интересно будет узнать чем это зверство закончилось. арестовали этих подонков или нет?
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38 мин.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
паспорт стали выдавать в 14 - может пора и ответственность за ЛЮБЫЕ деяния с 14 вводить...
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30 мин.
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