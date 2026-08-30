В Москве ко Дню первой помощи проведут более 130 бесплатных практических занятий

В столице с 7 по 20 сентября пройдет марафон, приуроченный к Всемирному дню первой помощи. Организаторами выступают «Мосволонтер» и столичное отделение «Движения Первых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подравшиеся на бо...
- Н Утонула в цветах:...
- МЕ Смерть на ужин: к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым