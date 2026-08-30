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В Москве ко Дню первой помощи проведут более 130 бесплатных практических занятий

В Москве ко Дню первой помощи проведут более 130 бесплатных практических занятий

В столице с 7 по 20 сентября пройдет марафон, приуроченный к Всемирному дню первой помощи. Организаторами выступают «Мосволонтер» и столичное отделение «Движения Первых».

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