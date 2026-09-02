На Украине пьяный военный пытал мужчину из-за подозрения в поддержке РФ

В Полтаве военнослужащий ВСУ вместе с другим мужчиной пытал украинца, требуя от него признания в поддержке России.
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