Итальянский генерал опубликовал свое фото с водкой и в шапке советского солдата

Генерал в отставке Роберто Ванначчи, основавший партию «Национальное будущее», опубликовал в социальных сетях смоделированное фото, на котором он изображен в шапке советского солдата и со стопкой водки.
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