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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали по 100+ очков в регулярке. Это 3-й случай в истории

Ранее такой расклад фиксировался всего дважды в истории (в 2018 и 2022 годах).  В текущем розыгрыше во 2-й раунд прошли «Рейнджерс» (114 очков, Президентский трофей), «Даллас» (113, 1-й посев на Западе), «Каролина» (111), «Флорида» (110), «Ванкувер» (109), «Бостон» (109), «Колорадо» (107), «Эдмонтон» (104).

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