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Рамблер

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Фадеев решил преподнести неожиданный подарок группе Serebro

Фадеев решил преподнести неожиданный подарок группе Serebro

Продюсер Максим Фадеев преподнес неожиданный подарок бывшим участницам группы Serebro. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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