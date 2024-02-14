Мигрант-вымогатель с Хилокского рынка арестован в Новосибирске

Ходжаназар Абдуллаев считается главарём этнической банды, действовавшей на окраине столицы Сибири.В Новосибирске суд Октябрьского района арестовал Ходжаназара Абдуллаева, обвиняемого в вымогательстве денег у торгующего на Хилокском рынке мужчины.
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