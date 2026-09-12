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Регионы России

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Андрей Мостовой рассказал о настрое перед матчем с «Зенитом»

Андрей Мостовой рассказал о настрое перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива» Андрей Мостовой в эфире «Матч ТВ» поделился своими ощущениями перед матчем восьмого тура Альфа-Банк РПЛ против петербургского «Зенита».

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