Долги АвтоВАЗа за год сократились на 37 миллиардов рублей

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова, с учетом снижения на сегодняшний день долговая нагрузка на российского автогиганта составляет примерно 100 миллиардов рублей.
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