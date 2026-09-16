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«МЮ» впервые за 50 лет проиграл на «Олд Траффорд», ведя в счете в 2 мяча. Команда Кэррика вылетела из Кубка лиги от «Брайтона»

« Манчестер Юнайтед » проиграл матч на « Олд Траффорд », ведя в счете с разницей в два мяча, впервые за 50 лет.

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