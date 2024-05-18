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Петербургский дневник

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Писатель Константин Осипов провёл автограф-сессию на «Книжном салоне»

Писатель Константин Осипов провёл автограф-сессию на «Книжном салоне»

Автор книги «Вера в Победу», изданной «Петербургским дневником», в дружеской обстановке пообщался с читателями Участие в «Книжном салоне» для писателя Константина Осипова, как он признался «Петербургскому дневнику», стало настоящим праздником.

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