«Вот теперь отдохнем»: перенос выходных спас новогодние каникулы 2024-2025 и майские праздники Ольга БезродняяБлагодаря переносу выходных дней, совпадающих с праздничными, удалось продлить периоды отдыха для россиян.
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