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МОСИНФОРМ

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Жилой комплекс на 406 квартир возводят по программе реновации в Зюзине

Жилой комплекс на 406 квартир возводят по программе реновации в Зюзине

В районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы ведется строительство дома по программе реновации жилой площадью свыше 25 тысяч квадратных метров.

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