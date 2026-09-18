Жилой комплекс на 406 квартир возводят по программе реновации в Зюзине

В районе Зюзино Юго-Западного административного округа столицы ведется строительство дома по программе реновации жилой площадью свыше 25 тысяч квадратных метров.
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