В Коктебеле зовут на премьеру спектакля-экскурсии «Вселенная творчества и любви»

9 марта Коктебель порадует премьерой экскурсии-спектакля «Вселенная творчества и любви». Захватывающее путешествие в прошлое бывшего аристократического посёлка состоится в Доме-музее Максимилиана Волошина.
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