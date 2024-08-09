Политолог о Суздале: «Главное в городе – это люди»

Суздаль, один из самых древних и красивых городов России, в эти дни отмечает свое тысячелетие. Суздаль является частью Золотого кольца России и привлекает туристов своими живописными пейзажами и историческим наследием, в 1992 году он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.