Политолог о Суздале: «Главное в городе – это люди»

Суздаль, один из самых древних и красивых городов России, в эти дни отмечает свое тысячелетие. Суздаль является частью Золотого кольца России и привлекает туристов своими живописными пейзажами и историческим наследием, в 1992 году он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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