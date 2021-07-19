Скатерть-Самобранка

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Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит

Мохито из зелёного крыжовника. Оригинальный напиток, хоть 100 банок закрой- не хватит

Мохито из зелёного крыжовника отлично освежает и утомляет жажду летом. Мохито из зелёного крыжовника: ингредиенты Мята Крыжовник Сахар Лимон Приготовление: Промойте крыжовник под проточной водой и выложите в дуршлаг, чтобы лишняя вода вышла.

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