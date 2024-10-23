Ушаков: тему Украины затронули в ходе неформального ужина на саммите БРИКС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе неформального ужина, который президент России Владимир Путин провёл с лидерами стран, прибывшими на саммит БРИКС в Казань, затрагивалась тема Украины.
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