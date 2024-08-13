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Царьград

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Англичанин придумал лайфхак, чтобы бесплатно отдохнуть в роскошном отеле

Англичанин придумал лайфхак, чтобы бесплатно отдохнуть в роскошном отеле

Британец поставил перед собой задачу остаться в Лондоне на 2 дня без денег и жилья, а потом рассказал, что из этого вышло.

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