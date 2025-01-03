Кто родился 4 января

Ольга Васильевна Пилипенко, член Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. Работала в Орловском филиале Всесоюзного заочного машиностроительного института (ныне Приокский государственный университет), пройдя путь от инженера информационно-вычислительного центра до ректора вуза.
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