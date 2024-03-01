Жертвами израильского удара стали более 100 пришедших за гуманитарной помощью мирных палестинцев

По меньшей мере 104 человека были убиты и 760 ранены в секторе Газа в результате беспорядочного инцидента, когда военнослужащие Армии обороны Израиля открыли огонь по голодным палестинским мирным жителям, собравшимся вокруг грузовиков с продовольственной помощью.
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