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Жертвами израильского удара стали более 100 пришедших за гуманитарной помощью мирных палестинцев

Жертвами израильского удара стали более 100 пришедших за гуманитарной помощью мирных палестинцев

По меньшей мере 104 человека были убиты и 760 ранены в секторе Газа в результате беспорядочного инцидента, когда военнослужащие Армии обороны Израиля открыли огонь по голодным палестинским мирным жителям, собравшимся вокруг грузовиков с продовольственной помощью.

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