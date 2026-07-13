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Гштаад (ATP). 1-й круг. Сонего сыграет со Шверцлером, Кецманович – с Фельдбаушем, Скатов поборется с Коллиньоном, Муньяр – со Штрикером

Тимофей Скатов сыграет с Рафаэлем Коллиньоном в первом круге в Гштааде. Сетка турнира здесь . EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 13 – 19 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Первый круг.

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