Сергей Шнуров нарушил обещание не материться на концерте в Новосибирске

Выступления "Ленинграда" могли не состояться в столице Сибири из-за требований общественности.Сергей Шнуров не выполнил своё обещание и использовал нецензурную лексику во время выступления в Новосибирске.
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