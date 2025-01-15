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Мировое обозрение

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Nvidia рассказала, насколько карты GeForce RTX 5000 на самом деле быстрее RTX 4000

Nvidia рассказала, насколько карты GeForce RTX 5000 на самом деле быстрее RTX 4000

Nvidia опубликовала новые данные о производительности видеокарт GeForce RTX 50-й серии, включая результаты бенчмарков без использования технологии масштабирования DLSS 4, которая обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с видеокартами RTX предыдущего поколения.

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