Nvidia рассказала, насколько карты GeForce RTX 5000 на самом деле быстрее RTX 4000

Nvidia опубликовала новые данные о производительности видеокарт GeForce RTX 50-й серии, включая результаты бенчмарков без использования технологии масштабирования DLSS 4, которая обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с видеокартами RTX предыдущего поколения.
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