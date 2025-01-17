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Иран подтвердил: отношения с Россией останутся крепкими вопреки Сирии

Иран подтвердил: отношения с Россией останутся крепкими вопреки Сирии

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил ТАСС, что события в Сирии не повлияли на отношения Тегерана и Москвы.

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