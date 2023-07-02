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Рейс Санкт-Петербург – Анталья отложили более чем на сутки

Рейс Санкт-Петербург – Анталья задержали более, чем на сутки, о чем стало известно 2 июля.Как сообщается, туристы должны были отправиться в Анталью из аэропорта Пулково 1 июля в 15:05, однако рейс перенесли из-за неполадок с воздушным судном.

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