Рейс Санкт-Петербург – Анталья отложили более чем на сутки

Рейс Санкт-Петербург – Анталья задержали более, чем на сутки, о чем стало известно 2 июля.Как сообщается, туристы должны были отправиться в Анталью из аэропорта Пулково 1 июля в 15:05, однако рейс перенесли из-за неполадок с воздушным судном.