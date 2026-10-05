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Царьград

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ФНС упростила процедуру оформления налоговых вычетов для родителей

ФНС упростила процедуру оформления налоговых вычетов для родителей

Федеральная налоговая служба упростила процесс подачи заявлений на налоговые вычеты через сайт. Родителям достаточно проверить автоматически загруженные данные и отправить заявление.

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