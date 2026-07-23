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До шести меток на письмо: «Почта Mail» обновила систему организации переписки

До шести меток на письмо: «Почта Mail» обновила систему организации переписки

Нововведение помогает упорядочить рабочую переписку, быстрее находить нужные сообщения и управлять входящими письмами Команда «Почты Mail» представила персонализированные метки для электронной почты, которые помогут пользователям упорядочивать переписку и распределять письма по рабочим задачам и проектам.

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