До шести меток на письмо: «Почта Mail» обновила систему организации переписки

Нововведение помогает упорядочить рабочую переписку, быстрее находить нужные сообщения и управлять входящими письмами Команда «Почты Mail» представила персонализированные метки для электронной почты, которые помогут пользователям упорядочивать переписку и распределять письма по рабочим задачам и проектам.