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РБК: немецкая компания вышла из бизнеса дьюти-фри в Домодедово и Шереметьево

РБК: немецкая компания вышла из бизнеса дьюти-фри в Домодедово и Шереметьево

Немецкая Gebr. Heinemann приняла решение выйти из капитала двух кипрских компаний, владеющих операторами магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) в московском аэропорту Домодедово и подмосковном Шереметьево.

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