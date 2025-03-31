РБК: немецкая компания вышла из бизнеса дьюти-фри в Домодедово и Шереметьево

Немецкая Gebr. Heinemann приняла решение выйти из капитала двух кипрских компаний, владеющих операторами магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) в московском аэропорту Домодедово и подмосковном Шереметьево.
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