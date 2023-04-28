Трамп заявил, что США на пути к второй Великой депрессии

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления на митинге своих сторонников выразил мнение, что страна в настоящий момент движется в сторону второй Великой депрессии.
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