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Трамп заявил, что США на пути к второй Великой депрессии

Трамп заявил, что США на пути к второй Великой депрессии

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления на митинге своих сторонников выразил мнение, что страна в настоящий момент движется в сторону второй Великой депрессии.

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