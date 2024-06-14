ТАСС: в Голосеевском и других центральных районах Киева произошли взрывы

В центре украинской столицы произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев из Киева. "Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов", — рассказали агентству горожане.
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