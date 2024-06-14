ТАСС: в Голосеевском и других центральных районах Киева произошли взрывы

В центре украинской столицы произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев из Киева. "Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов", — рассказали агентству горожане.